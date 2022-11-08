Международная выставка «Горное дело, металлургия и металлообработка – MiningMetals Uzbekistan 2022» состоялась с участием представителей Липецкой области в главном научно-выставочном центре Ташкента «Узэкспоцентр». Специализированная экспозиция, представляющая весь комплекс технологий и услуг для горнодобывающей, металлургической и машиностроительной промышленности, проходит уже 16 лет подряд.

Передовые достижения отрасли продемонстрировали сотни участников из Республики Беларусь, Ирана, Казахстана, Турции, Киргизии, Германии, Узбекистана и других стран. Липецкую область представили компании, специализирующиеся на производстве индустриальных масел, смазочных и геосинтетических материалов, электрических модульных панелей и металлообрабатывающих станков. В их числе были «Авикс Групп», «Престорусь», «ИнжНова Групп» и Липецкое станкостроительное предприятие.

За время выставки компании провели ряд В2В встреч и смогли наладить деловые контакты с потенциальными покупателями и партнерами. Было подписано соглашение о дилерстве на территории Узбекистана с компанией CLIMATPANEL по проектным работам и монтажу систем отопления марки «Теплопанель» на объектах гражданского и промышленного строительства. «Участие в подобного рода мероприятиях дает возможность не только заявить о себе на международном рынке, но и провести деловые переговоры, сформировать отношения делового партнерства, которые особенно важны для успешного международного делового сотрудничества», – отмечает начальник Центра поддержки экспорта Липецкой области Василий Гольцов. Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области (ЦПЭ Липецкой области) создан правительством Липецкой области и Союзом «Липецкая торгово-промышленная палата». Он работает с 2017 года.

Кроме того, в Ташкенте предприниматели из Липецкой, Калужской и Новосибирской областей посетили Торговое представительство России в Узбекистане. Участники рассказали о предварительных итогах выставки, а также задали интересующие их вопросы по работе на рынке страны заместителю Торгпреда России в Узбекистане Игорю Камынину.

Подробную информацию о проводимых выставках, тренингах и других мероприятиях можно уточнить на сайте центра «Мой бизнес» в разделе «Календарь», а также по номеру телефона 8-800-301-76-75.