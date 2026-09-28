Экспортная политика Липецкой области получила высокую оценку на международном форуме

Опыт Липецкой области в реализации экспортной политики получил высокую оценку на международном форуме в Рязани. Там состоялось межокружное совещание по вопросам реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в регионах Центрального федерального округа.

Липецкую область на мероприятии представили директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов и начальник отдела международных, межрегиональных и внешнеэкономических связей министерства промышленности, инвестиций и науки Липецкой области Алексей Слугин.

В рамках пленарного заседания Анатолий Гольцов представил опыт Липецкой области по реализации государственных программ в формате государственно-частного партнёрства, в том числе по поддержке экспортной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Особое внимание было уделено взаимодействию региональных органов исполнительной власти, инфраструктуры поддержки бизнеса, деловых объединений и предпринимательского сообщества. Такая модель позволяет комплексно сопровождать компании при выходе на внешние рынки: от консультационной и образовательной поддержки до поиска партнёров, участия в международных выставках и бизнес-миссиях. В условиях внешних санкционных ограничений и трансформации международных рынков особое значение приобретают поиск новых направлений экспорта, развитие деловых контактов и своевременное информирование предпринимателей о доступных мерах поддержки. Для развития внешнеэкономической деятельности важны не только государственные инструменты, но и постоянный прямой диалог с бизнесом, обмен практиками и неформальное профессиональное общение.

Участники совещания обсудили механизмы достижения показателей национального проекта, вовлечение новых компаний в экспортную деятельность, развитие поставок продукции АПК, креативных индустрий, народных художественных промыслов, косметической продукции и других перспективных отраслей. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономических связей с Беларусью, Китаем и другими зарубежными странами.

«Липецкие предприниматели модернизируют производства, чтобы их продукция соответствовала мировым стандартам. Благодаря этому и грамотной экономической стратегии региону удается успешно развивать экспортную политику», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.