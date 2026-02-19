«Экспортный форсаж» поможет липецким предпринимателям выйти на новые рынки

Встреча с потенциальными участниками акселерационной программы «Экспортный форсаж», готовыми к системному выходу на внешние рынки, состоялась на площадке Центра поддержки экспорта Липецкой области (структурное подразделение центра «Мой бизнес»). Программа разработана Школой экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ) и нацелена на формирование у компаний комплексного подхода к ведению международного бизнеса. Участникам предстоит проработать все этапы экспортного проекта: от выбора зарубежного рынка до минимизации рисков и снижения логистических издержек. Результатом программы является выход каждой компании на три зарубежных рынка.

Обучение построено по принципу «смешанного формата» и включает в себя шесть двухдневных модулей, а также сопровождение экспортных наставников в межмодульные периоды. В это время каждая компания выполняет практические задания, адаптируя теоретические знания под реалии своего бизнеса. Уникальность программы в консолидации всех мер господдержки: от анализа иностранных рынков до расчета логистики. На протяжении всех этапов компании сопровождают высококвалифицированные тренеры, наставники и трекеры, аттестованные по стандартам Школы экспорта РЭЦ.

Участие в экспортном акселераторе является бесплатным для бизнеса – оно субсидируется из бюджетных средств. Количество мест ограничено: в программе участвуют всего 10 субъектов МСП, соответствующих критериям отбора. По итогам информационной встречи все заинтересованные компании получили дорожную карту программы.

Акселерационная программа «Экспортный форсаж» реализуется Школой экспорта РЭЦ с 2019 года и уже охватила 55 субъектов РФ. За время ее реализации профессиональную переподготовку прошли представители больше 2000 экспортно ориентированных МСП, а 349 компаний заключили экспортные контракты на общую сумму свыше 300 млн долларов США.

«Меры поддержки МСП в Липецкой области – это история не только про старт, но и экспертное сопровождение на любом этапе. Даже успешные и прибыльные компании могут рассчитывать на помощь в развитии и укреплении бизнеса», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области благодаря национальным проектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.