Экспозиция, посвященная Семёновым-Тян-Шанским, открылась в усадьбе Рязанка

Новая выставка «Семёновы-Тян-Шанские и Русское географическое общество» открылась в усадьбе Рязанка Чаплыгинского района. Экспозиция рассказывает о жизни и деятельности знаменитой семьи. Гости музея могут проследить, как тесно переплетались судьбы нескольких поколений Семёновых-Тян-Шанских с историей одного из старейших географических обществ мира.

На церемонии открытия присутствовали представители министерства культуры региона, сотрудники музеев, учёные и прямые потомки прославленной династии. Мария Хворова, праправнучка Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского, поделилась своими впечатлениями от недавней экспедиции Русского географического общества на Тянь-Шань, куда отправилась, чтобы своими глазами увидеть места, связанные с легендарными путешествиями предка.

Автор концепции выставки, Александр Богданов, провёл для гостей первую экскурсию. Он подробно рассказал о каждом экспонате, среди которых — бюсты членов семьи, их личные вещи, уникальные документы, макет императорской яхты «Штандарт» и разветвлённое генеалогическое древо.