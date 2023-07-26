День открытых дверей прошёл в усадьбе Полибино Данковского района. Для посетителей провели экскурсию и тематический квест.

На протяжении всего дня гости могли посетить экспозицию «Любит – не любит», где были представлены репродукции любимых картин бывшего владельца усадьбы, промышленника и мецената Юрия Нечаева-Мальцова и копии нескольких картин, вывезенных из Полибино в 1918 году.

По отзывам, гостей впечатлила экспозиция старинных предметов – дореволюционный хрусталь с завода Нечаева-Мальцова, лепнина, плитка, изразцы. Популярностью пользовались фотозоны с венскими стульями. В главном зале появилась постоянная экспозиция о Степане Дмитриевиче Нечаеве, первом исследователе Куликова поля.

Организатором дня открытых дверей выступил Фонд сохранения и развития усадьбы «Полибино». Он был создан в 2021 году для восстановления родовой усадьбы Нечаевых, разработки проекта реставрации и создания здесь историко-культурного, музейного и туристического центра, поиска и привлечения меценатов для реализации поставленных целей. Фонд ведёт непрерывную волонтёрскую и общественную деятельность – ежегодно организуются субботники, фестивали, дни открытых дверей.