Экстренные службы Добринского района провели очередную тренировку

Очередная тренировка по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия с участием легкового транспорта прошла на минувшей неделе на базе 18-й пожарно-спасательной части п. Добринка.

По ее легенде учений, на одной из автодорог произошла авария с участием легковушки. Есть пострадавшие. Информация о ДТП от очевидцев поступает в единую дежурно-диспетчерскую службу Добринского района. Об этом оповещаются необходимые оперативные службы: пожарные спасатели, медики, инспектора ОГИБДД.

В короткие сроки они должны прибыть на место условного ДТП. Каждая из экстренных служб четко знает свои действия. Спасатели оперативно, с помощью специального инструмента извлекают условных пострадавших из легкового автомобиля и передают его в руки врачей скорой помощи.

Место аварии оцеплено инспекторами ДПС для последующей регулировки дорожного движения. Ликвидация последствий ДТП благодаря четкому алгоритму действий занимает считанные минуты.