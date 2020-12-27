27 декабря Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполняется 30 лет. Сегодня это современная и слаженная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Высокий профессионализм сотрудников, оперативность, дисциплинированность, бесценный опыт и железная воля — залог успешной работы чрезвычайного Министерства. Результат этой работы — тысячи спасенных жизней.

В подтверждение этих слов отчетливо говорят факты, приведенные заместителем начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Липецкой области по Грязинскому, Усманскому и Добринскому районам, подполковником внутренней службы Николаем Шеховцовым.

Только за текущий год на территории нашего района произошло 587 пожаров и загораний. В них погиб 1 человек. Еще один пострадал. Двенадцать жителей нашего района было спасено сотрудниками МЧС. Основные их причины — человеческий фактор, то есть беспечность самих людей.

В 2019 году число пожаров было значительно меньше — 326. В них погибли 2 человека, двое пострадали, а шестеро были спасены из огненного плена. Почти на 12 миллионов рублей было спасено имущество наших граждан.

МЧС планомерно обновляет технику и оборудование, повышая эффективность, мощь и совершенствуя способность противостоять любым угрозам природного и техногенного характера. Ежесуточно на территории Добринского района на боевое дежурство заступают 19 бойцов, которые дислоцируются на 5 отдельных пожарно-спасательных постах и 18-ПСЧ в райцентре, а также 8 специальных пожарных машин. Благодаря такому количеству людей и спецтехники наш район надежно защищен от пожаров и чрезвычайных ситуаций.