В Добринском районе начали ежегодный техосмотр самоходной сельскохозяйственной техники. Чтобы стать очевидцем того, как проходят экзамены для тракторов, корреспондент «ДВ» побывал на окраине села Павловка, в хозяйстве Александра Богачева.

Во дворе его производственной базы — чистота и порядок, техника выстроена в две шеренги, как на параде. Для проведения техосмотра механизаторы подготовили два трактора «Джон-Дир», три МТЗ-82 и один телескопический погрузчик.

— Весной, — говорит Александр Богачев, — мы планируем сеять ячмень, кукурузу и подсолнечник. Каждой культуре отведем по пятьсот гектаров. Той техники, что вы сейчас видите, нам вполне достаточно, чтобы вышеуказанные площади и подготовить, и засеять, и обработать химсоставами. Все тракторы приобретены нами не так давно. Но пройти техосмотр, я считаю, все же необходимо.

Проверяющих из районного центра встречают механизаторы Виктор Коловицкий, Игорь Гвоздев, Юрий Ларин и Владимир Емашов. Перед тем как выгнать самоходную технику из-под крыши на улицу, её хорошенько помыли. Мелкий ремонт был выполнен еще осенью, сразу по завершении очередного полевого сезона.

Стало хорошей традицией начинать каждый техосмотр обстоятельной беседой с трактористами. Да, практически все — профессионалы своего дела, да, за плечами многих — немалый стаж работы по специальности. И тем не менее напоминания про общие правила содержания и управления техникой не становятся лишними.

Игорь Гвоздев более тридцати лет отдал крестьянскому труду. В его биографии хозяйство Богачева — третье по счету, до этого была работа в Петровском и поселке Ильича.

— Если техника в порядке, — отметил он, — на ней можно будет выполнять плановые задания. Мы трудимся в поле, начиная с весенней обработки почвы и заканчивая уборкой царицы полей. Чем меньше простоев из-за поломок, тем лучше для всех. Исправная работа трактора или комбайна напрямую отражается на успехе общего дела. И, конечно же, на итоговом заработке.

Перед началом осмотра Гвоздев предъявил главному государственному инженеру-инспектору Гостехнадзора Липецкой области по Добринскому району Константину Григорьеву удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией, свидетельство о государственной регистрации самоходной машины. Еще необходимы наличие медицинской аптечки, исправного огнетушителя и знака «аварийная остановка».

Основное внимание во время подобных проверок, как правило, уделяется работе тормозных систем, рулевого управления, внешних световых приборов, стеклоочистителей и стеклоомывателей. При этом не менее внимательно оценивается состояние ходовой части и двигателя.

Инженер-инспектор Евгений Должников отвечает за техническую часть осмотра. В его ведении специальные приборы: измерители суммарного люфта рулевого управления и эффективности тормозной системы, шумомер, газоанализатор. С их помощью специалист определяет малейшее отклонение от нормы того или иного узла. Это делается для того, чтобы до выхода в поле владелец трактора мог устранить все выявленные недочеты. По итогам техосмотра заявитель получает свидетельство о его прохождении или же при наличии каких-либо отклонений в работе самоходной машины — соответствующий акт технического осмотра.

После его получения у собственника самоходной машины есть еще двадцать дней для устранения всех выявленных недостатков. В противном случае процедуру техосмотра трактора или другой самоходной машины придется начинать заново.

В тот же день, когда проводился техосмотр у Александра Богачева, свой технический арсенал для проверки представили две бизнес-леди, ведущие свое дело на земле, — Раиса Ванина и Ольга Овчарова. Вердикт инспекторов для всех вышеуказанных хозяйств: машины и механизмы соответствуют нормативам, указанным в ГОСТе.