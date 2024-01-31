В Добринском районе прошло муниципальное родительское собрание по вопросам государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в 2024 году. На нем присутствовали родители (законные представители) обучающихся 9-х классов, сотрудники отдела образования, классные руководители ребят.

Перед началом собрания родителям было предложено ответить на вопросы анкеты, разработанной ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования Липецкой области».

С приветственным словом к присутствующим обратилась начальник отдела образования Добринского муниципального района Ирина Михайловна Немцева.

В ходе собрания был сделан акцент на профессиональную ориентацию выпускников 9-х классов. Представители Усманского многопрофильного колледжа (заведующая отделением С.В. Шишкина), Усманского промышленно-технологического колледжа (заместитель директора по практическому обучению Д.С. Иванников) и его филиала в п. Добринка (руководитель филиала, заместитель директора А.С. Устюгов), Грязинского технического колледжа (О.В. Валова, заведующая отделением по воспитательной работе) ознакомили родителей со специальностями и профессиями, социальными льготами и гарантиями, порядком зачисления.

Главный специалист-эксперт отдела образования Е.И. Губина рассказала собравшимся о порядке проведения ГИА в 9 классах. И, конечно же, каждый из выступающих пожелал родителям успешной сдачи экзаменов их детьми.