Экзамены остались позади

Из 70 вчерашних одиннадцатиклассников пятеро получат золотые медали, пятеро — серебряные, причём ровно половина медалистов — это выпускники лицея №1 п. Добринка. Ещё трое умников из второй Добринской школы и двое — из Дубовской.

Наивысший балл — 100 — на ЕГЭ не получил из добринцев никто, но к этой цифре приблизились: Ярослава Пригородова из Дубовской школы по обществознанию (98 баллов) и истории (97 баллов), Иван Моисеев из ДСШ №2 по физике (96 б.), Надежда Шеховцова из лицея №1 по русскому языку (91 б.), Ольга Брязгунова из Петровской школы по химии (91 б.), Ксения Несмеянова из Петровской по истории (95 б.), Полина Орлова из второй Добринской школы по истории (91 б.). На момент выпуска газеты ещё не были известны результаты по биологии и английскому языку.