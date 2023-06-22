Вот и осталась позади напряженная пора выпускных экзаменов. ЕГЭ в нынешнем году сдавали 87 одиннадцатиклассников нашего района. Правда, еще не все результаты стали известны. На сегодняшний день у нас нет 100-балльников, но есть ребята, перешагнувшие 90-балльный рубеж, что тоже является очень высокой оценкой.

Отрадно, что уже который год подряд у школьников не вызывает трудностей экзамен по русскому языку — его сдают без двоек. А вот математика оказывается под силу далеко не всем. Выпускники сдают по выбору профильный (кому предмет нужен для поступления в вуз) или базовый (только для получения аттестата) уровень. В этом году 44 школьника выполняли более сложное задание, а 43 — упрощенное. Тем не менее, двое не справились с «базой», но у них есть шанс пересдать экзамен уже 26 июня.

Что касается предметов «по выбору», то по-прежнему самым популярным является обществознание, его сдавали в этом году 49 человек. Далее по убывающей идут: физика (22), биология (20), история (15), химия (9), информатика (7), география (4), иностранный язык (4), литература (3).