Главные торжества, посвященные 876-й годовщине образования Ельца, состоялись накануне в Городе воинской славы. По доброй традиции собравшихся на главной площади ельчан с праздником поздравили руководители региона и муниципалитета.

«С каждым годом Елец становится все краше, город растет и благоустраивается, ремонтируются улицы и здания, обновляются парки и скверы, – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Очень много в городе делается для его жителей. И мы гордимся, что Елец привлекает все больше людей, которые интересуются его историей, настоящим и будущим. Перед ельчанами сегодня открываются самые широкие перспективы. Развитие туризма, значительные бюджетные затраты на улучшение инфраструктуры позволяют поднять качество жизни ельчан на более высокий уровень. А сам город имеет очень большие шансы стать одним из красивейших древнейших городов России. И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы так и получилось. С праздником, дорогие ельчане!».

Затем на сцене, установленной на площади Ленина, чествовали лучших ельчан. За высокие профессиональные заслуги, успехи в реализации социальных проектов, развитии промышленности и экономики, активную общественную работу областные и муниципальные награды получили особо проявившие себя жители города. Это педагоги, священнослужители, инженеры, спасатели, представители других профессий.

Наиболее торжественно на площади Ленина прошла церемония передачи ельчанам Меча Победы. Памятный клинок был вручен 9 июня в зале Славы Музея Победы в Москве мэру Ельца Евгению Боровских. В День города этот памятный символ приняли юнармейцы – наследники славных воинских традиций ельчан. Теперь Меч Победы будет вечно храниться в Музее воинской славы города Ельца. Он займет достойное место в исторических экспозициях для демонстрации жителям и гостям города.

В течение трех праздничных дней в Ельце открыли доски почета «Юные дарования Ельца» и «Трудовая Слава города Ельца». Для ельчан и гостей города состоялась праздничная универсальная ярмарка. На набережной реки Быстрая Сосна прошел традиционный фестиваль «Русская закваска». Ярким выступлением порадовали участники шоу флайбордистов. Воскресным утром, 4 сентября, состоялся третий Елецкий полумарафон. В нем приняли участие более 900 человек почти из 30 российских регионов. Спортивный праздник начался с патриотического забега «Мы из Ельца!».

Также в Доме культуры Железнодорожников прошли состязания университетской лиги международного союза КВН «Кубок города Ельца». За главный приз боролись шесть команд. В парке 40-летия Октября состоялся молодежный музыкальный фестиваль «Рок над лесом», а в детском парке – ежегодный семейный праздник «Парад колясок, самокатов и велосипедов». Завершился воскресный день в Ельце концертом Дениса Майданова и праздничным фейерверком.