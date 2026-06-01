Ельчане получат более качественную воду

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются работы по обновлению объектов водоснабжения и водоотведения за счёт средств федерального бюджета. В этом году улучшение почувствуют жители Ельца, Усмани, Елецкого и Становлянского округов.

Жители села Черкассы Елецкого округа жаловались на плохое качество питьевой воды, а также на частые порывы сетей. Старые водонапорные башни нельзя было модернизировать из-за их близкого расположения к домам. По законодательству, вокруг каждой необходимо создать защитную зону в 30 м. Поэтому на холме неподалёку от села установили новую водонапорную башню, к которой провели дополнительные трубы от существующей системы. Общая протяжённость ремонтируемых и новых сетей составляет более 7 км.

Кипит работа и в самом центре Ельца. Ремонт идёт на километровом участке улицы Карла Маркса, который пока недоступен для автомобилистов. Старые металлические трубы, отслужившие более полувека, меняют на современные пластиковые. Там модернизируют систему канализации и холодного водоснабжения. При этом рабочие стараются минимизировать неудобства для граждан. Отключения холодной воды бывают редко, и длятся не более 5-7 часов. По словам местных жителей, ради улучшения качества воды они готовы потерпеть некоторые неудобства и отмечают, что работы производятся почти непрерывно и в любую погоду.Самый большой по объёму ремонт проходит в деревне Казинка. Там обновляют почти 11 километров магистрального трубопровода, который питает водой жителей самой деревни, соседнего посёлка Солидарность, а также юго-восточную окраину Ельца. По плану работы должны завершиться к ноябрю.

«В прошлом году мы получили из федерального бюджета 473 миллиона рублей на модернизацию системы водоснабжения. В этом сумма составила 284 миллиона рублей. Благодаря этим средствам мы сможем отремонтировать сети, которые были построены ещё в советский период, и с тех пор их состояние не улучшалось. Жителям нужны качественная вода и её бесперебойная поставка», — рассказала заместитель министра ЖКХ региона Ирина Дьякова.

Как отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, именно нацпроекты определяют ключевые направления государственной стратегии. Благодаря грамотному использованию федеральных средств условия жизни в регионе во многих сферах заметно улучшаются.

«Модернизация коммунальной инфраструктуры в сельских территориях — один из наших приоритетов. Мы видим, как в Черкассах системно решается проблема, которая долгие годы беспокоила людей. Чистая вода без перебоев должна быть в каждом доме. Важно, что работы идут по графику, и уже в этом году почти две тысячи селян почувствуют реальные перемены. Будем и дальше продолжать эту работу в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни”», — сказал Игорь Артамонов.