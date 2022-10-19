Благоустройство лыжероллерной базы ведётся в Ельце по нацпроекту «Жильё и городская среда». В этом году завершили первый этап. Помимо самой трассы протяжённостью 1,5 километра отремонтировали спортивную и волейбольную площадки, смонтировали освещение, обустроили площадку для занятий йогой, детскую и спортивную зоны с тренажёрами.

В пользу дальнейшего преображения пространства в рамках всероссийского голосования за объекты благоустройства свой выбор сделали более пяти тысяч ельчан. Поэтому было принято решение о проведении второго этапа преображения лыжероллерной базы. Специалисты уже приступили к обустройству пешеходных зон и входной группы. Также, согласно проекту, на территории общественного пространства появятся пространство для отдыха, трибуны для зрителей, площадки для награждения и регистрации участников. Все работы планируют завершить в июне 2023 года.

«Очень радует, что жители голосуют за преображение спортивных объектов. Это значит, что всё больше людей выбирают здоровый образ жизни. Надеюсь, итоговый результат благоустройства порадует ельчан», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.