Ельчане смогли погасить спецштемпелем почтовые отправления с победной маркой

Российская Федерация и Республика Беларусь совместно выпустили почтовый блок, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Церемония спецгашения марки, оформленной в почтовый блок, прошла в Елецком городском краеведческом музее. В этот день, 25 апреля, жители и гости Ельца смогли погасить почтовые отправления специальным штемпелем в центральном отделении на улице Ленина, 83А.

Номинал марки — 80 руб., тираж — 58 000 экземпляров. Дополнительно Почта России издала конверты первого дня и изготовила штемпели специального гашения для городов-героев Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Мурманска, Новороссийска, Тулы и ещё 57 городов страны. Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» — дочерняя компания Почты.

Марку украшает орден Отечественной войны I степени, на полях — фотографии штурма и взятия рейхстага, а также Парада Победы 1945 года. Знаменитые кадры сделаны Евгением Халдеем и Владимиром Гребневым, которые показали будущим поколениям Великую Отечественную войну через свои работы.

2025 год объявлен в странах СНГ Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. 9 мая — день памяти и благодарности всем, кто сражался и отдал свою жизнь за мирное будущее на фронтах, и всех тех, кто ковал Победу в тылу.

Также Почта России в 2024 году выпустила почтовый конверт в честь уроженца Липецкой области, знаменитого лётчика, Героя Советского Союза Михаила Васильевича Водопьянова. Его тираж составил 250 тысяч экземпляров.

«Марки отражают нашу историю – важные события сегодняшнего дня и памятные исторические моменты. Так было раньше, и сегодня почта продолжает эту традицию. Часто в сюжетах марок, конвертов и открыток используются дорогие сердцу липчан моменты и объекты гордости. Это подчеркивает их значимость», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.