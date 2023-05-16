Тренинг «Самозанятость — инструкция по применению» пройдет в Ельце 18 мая в центре «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участники тренинга рассмотрят особенности применения налогового режима «Налог на профессиональный доход», познакомятся с основными понятиями, связанными с применением налогового режима «Налог на профессиональный доход», разберут основные преимуществами и ограничениями налогового режима, рассмотрят алгоритм перехода к применению, изучат особенности участия в закупках, получат информацию о мерах поддержки самозанятых и узнают о типовых жизненных ситуациях, с которыми сталкиваются самозанятые.

«Атмосфера конструктивного взаимодействия между властью и малым бизнесом, в том числе самозанятыми, стала одним из серьезных факторов в процессе выработки дополнительных мер поддержки предпринимательства. В Липецкой области постоянный диалог помогает более тесному сотрудничеству всех заинтересованных сторон», – считает губернатор Игорь Артамонов.

Тренинг будет полезен не только самозанятым, но и тем, кто хочет начать работать с этой категорией. Работа с самозанятыми в большинстве случаев удобна и выгодна для предпринимателей и организаций, отметил сертифицированный тренер АО «Корпорация «МСП» Александр Лыткин. За подробной информацией и для подачи заявки обращаться по телефону: +79802623212 или по адресу электронной почты: [email protected]