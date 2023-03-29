Сотрудники и студенты Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий продолжают активно поддерживать участников специальной военной операции. На этот раз они отправляют в зону СВО шесть печек-буржуек, 10 треног для походного котелка и 40 блиндажных свечей.

Своими руками их делают студенты колледжа под руководством наставников. Схемы и чертежи для печек выполнили технологи, работу завершили сварщики. Ребята понимают, что причастны к большому делу. Все эти необходимые вещи передали в штаб общественной поддержки «Своих не бросаем» в Ельце, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

«Гуманитарную помощь бойцам в зону специальной военной операции собирают и отправляют вместе с волонтерами жители всех городов и районов Липецкой области. Это значимый вклад в нашу общую победу», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.