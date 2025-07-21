Ельчане стали участниками Всероссийского студенческого выпускного

Студентки Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина Ольга Быкова и Ангелина Стаценко стали участницами Всероссийского студенческого праздника «Твой выпускной», который объединил на площадке Национального центра «Россия» 600 выдающихся выпускников вузов из более 80 регионов России. Это победители всероссийских проектов, иностранные студенты, которые имеют достижения в сфере молодежной политики и воспитательной деятельности, а также представители профессорско-преподавательского состава и проректоры, ответственные за реализацию молодежной политики в вузах.

26 выпускников, окончивших вузы с абсолютным отличием и достигших высоких результатов в научной, общественной, творческой, спортивной деятельности и медиасфере, а также выпускники, которые за время обучения создали семью и вместе развивали социально-важные проекты, были отмечены на главной сцене Национального центра «Россия».

Организаторами праздника «Твой выпускной» выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, президентская платформа «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» при поддержке Российского общества «Знание», Национального центра «Россия» и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых». Проект «Твой Ход» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети».

Главная цель мероприятия – признание достижений студентов, их вклад и сопричастность к развитию вузов и молодежной среды, а также формирование сообщества выпускников, готовых развивать образование, науку и культуру страны. В 2025 году выпускной прошёл под девизом «Будем на связи», который символизирует преемственность поколений, сохранение связей с университетским сообществом и уверенного движения вперёд.

«Твой выпускной» прошел в формате марафона с образовательными и культурными блоками в онлайн и офлайн-форматах. На площадке Национального центра «Россия» участников ждали встречи с наставниками и спикерами, мастер-классы, сессии, акция «Письмо первокурснику» от выпускника.

«Студенческие годы – это время не только активного получения знаний по выбранной профессии, но и проявления своих талантов. Для этого в нашей стране проводится множество конкурсов, проектов, форумов для молодежи. Радует, что представители Липецкой области активно участвуют в них, не только заявляя о себе и реализуя важные инициативы, но и повышая престиж своего родного вуза и региона в целом», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.