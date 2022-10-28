Особенности применения налога на профессиональный доход разобрали участники тренинга «Самозанятость: инструкция по применению». Он прошел в елецком центре «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.

«Сегодня все больше людей предпочитают работать на себя, и они должны быть вовлечены в правовое поле. Самозанятость – это замечательная возможность попробовать стартап на прочность и реализовать свою идею без крупных вложений», – отметил сертифицированный тренер Корпорации МСП Александр Лыткин.

В ходе тренинга рассмотрены различные аспекты и особенности работы в качестве самозанятых граждан. Участники узнали об основных преимуществах и ограничениях налогового режима, изучили специфику участия в госзакупках, получили информацию о мерах государственной поддержки самозанятых.

Большинство участников являются получателями такой меры поддержки, как социальный контракт. Информация и навыки, представленные на тренинге, являются актуальными как в ведении бизнеса, так и при сдаче отчетности по полученной господдержке. Слушатели смогли задать актуальные вопросы, с которыми они сталкиваются при ведении предпринимательской деятельности, и получить на них ответы. Эксперты еще раз напомнили им, что наличие статуса самозанятого позволяет пользоваться мерами государственной поддержки, в том числе образовательными и финансовыми, работать как с физическими, так и юридическими лицами, реализовывать по всей стране товары собственного производства на крупнейших российских маркетплейсах.