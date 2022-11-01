Представители Липецкой области приняли участие в заключительном этапе IX Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2022». В этом году на конкурс поступило 226 заявок из 62 регионов России. Участие принимали детские сады, школы, организации отдыха детей и их оздоровления реализующие инклюзивные подходы к образованию детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.

Школа №1 имени М.М. Пришвина Ельца стала победителем в специальной номинации «За вариативность форм обучения» и признана почетным членом «Ассоциации инклюзивных школ». Коллектив школы успешно представил свои практики полной и частичной организации инклюзивного образования. Это позволяет учить детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях ресурсного класса или в обычных классах. Также в учреждении организовано психолого-педагогическое сопровождение детей, участие в творческих мероприятиях, проектах, конкурсах. Уровень квалификации педагогов позволяет эффективно организовать образовательный процесс и сопровождение детей с особенностями в развитии.

«Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает губернатор Игорь Артамонов.

Школа №1 имени М.М. Пришвина награждена сертификатами на участие в международной научно-практической конференции «Аутизм. Вызовы и решения», обучение на курсах повышения квалификации «Разработка и внедрение модели инклюзии на основе методов структурированного обучения с технологией ресурсной зоны «Включи меня!», на 10 дистанционных супервизий инклюзивной работы от сертифицированных поведенческих аналитиков Центра проблем аутизма.