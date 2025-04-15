Ельчанин победили в журналистском конкурсе «Экономическое возрождение России»

Серия публикаций о соцконтракте елецкого журналиста Дмитрия Жданова в газете «В краю родном» победила в номинации «Лучшие индивидуальные публикации в информационных агентствах, печатных и интернет-изданиях, теле- и радиопрограммах» Всероссийского конкурса «Экономическое возрождение России». Награждение прошло в центре Международной медиагруппы «Россия сегодня» в Москве. Специальным Дипломом отмечена Липецкая ТПП — за активную работу по организации конкурса.

Профессиональный конкурс «Экономическое возрождение России» создан в 1993 году Торгово-промышленной палатой РФ совместно с Союзом журналистов России. Его цель – развитие экономической журналистики в стране и объективное освещение в СМИ процессов формирования и достижений российского предпринимательства. Открывая церемонию, президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил, что конкурс возник через два года после того, как была создана российская Торгово-промышленная палата — с тех пор он проводится ежегодно. В этом году на федеральный уровень поступило более 400 работ.

«Грамотная экономическая журналистика и развитие предпринимательства в регионе – вещи во многом взаимосвязанные. Липчане имеют доступ к объективной и понятной информации о мерах поддержки, узнают истории успеха и вдохновляются ими – и все это благодаря нашим СМИ», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.