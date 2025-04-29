Ельчанин стал «Мастером года» 2025 в Липецкой области

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» 2025 стал мастер технологии машиностроения, преподаватель Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий Руслан Меркулов. Теперь он отправится на финал всероссийского конкурса. Испытания пройдут в конце сентября. Победителю достанется денежный приз 200 тысяч рублей и назначение советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах. Это позволит внести свой вклад в развитие системы среднего профессионального образования.

В этом году за звание лучшего мастера региона боролись 38 участников: преподаватели и мастера производственного обучения колледжей и техникумов, представители разных профессий и направлений. Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» проводится с 2021 года и является площадкой для популяризации передовых идей в области образования, изучения и внедрения наиболее перспективных педагогических практик.

«Сейчас вся страна работает над тем, чтобы поднять престиж рабочих профессий. Но для обеспечения предприятий хорошими специалистами, прежде всего, нужны профессионалы высокого класса в образовательных учреждениях, готовящих кадры для экономики. Надеемся, что представитель Ельца сможет доказать на финальном этапе конкурса профмастерства, что в Липецкой области с этим все хорошо», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.