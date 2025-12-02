Ельчанин стал победителем соревнований среди участников Всероссийской школьной лиги самбо

Школьник из поселка Ключ Жизни Елецкого округа Михаил Неклюдов занял первое место в личном зачете в финале Всероссийских соревнований среди команд общеобразовательных организаций в рамках всероссийского проекта «Самбо – в школу!». Состязания проходили в Краснодаре. В финале Школьной лиги соревновались команды из 17 регионов России. Юным спортсменам предстояло пройти два важных этапа: интеллектуальную викторину «Квиз самбо» и соревнования по спортивному самбо.

Проект «Самбо в школу» реализуется во всех школах Елецкого округа с 2022 года с 1 по 11 классы. Для ребят созданы все необходимые условия для занятий этим видом борьбы, учителя физкультуры прошли специальные курсы подготовки.

«Этот проект позволяет заинтересовать и вовлечь ребят в спорт, регулярные тренировки. К тому же самбо – это не только навыки самозащиты, это гармоничное развитие, дисциплина. Неспроста этот вид спорта считается универсальным, сочетающим физическую подготовку и воспитание», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.