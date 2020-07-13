Ельчанин в порыве ревности едва не сжег автомобиль гражданской жены

В ОМВД России по г. Ельцу 7 июля обратилась ельчанка с заявлением о поджоге принадлежащего ей дорогостоящего автомобиля 2019 года выпуска.

Как сообщила потерпевшая, гражданский муж в порыве ревности облил ее автомобиль бензином и хотел его поджечь. Однако довести свой преступный умысел до конца не успел. Его остановил проходивший мимо мужчина.

По данному факту СО ОМВД России по г. Ельцу в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества».