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Ельчанин в порыве ревности едва не сжег автомобиль гражданской жены

4 часа назад
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В ОМВД России по г. Ельцу 7 июля обратилась ельчанка с заявлением о поджоге принадлежащего ей дорогостоящего автомобиля 2019 года выпуска.

Как сообщила потерпевшая, гражданский муж в порыве ревности облил ее автомобиль бензином и хотел его поджечь. Однако довести свой преступный умысел до конца не успел. Его остановил проходивший мимо мужчина.

По данному факту СО ОМВД России по г. Ельцу в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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