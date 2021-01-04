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Ельчанина, который украл телефон, вычислили по записи камеры видеонаблюдения

7 часов назад
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В начале декабря 2020 года в дежурную часть городского отдела полиции Ельца обратился представитель одного из сетевых магазинов с сообщением о хищении сотового телефона и чехла к нему общей стоимостью 2 996 рублей.

В ходе проведённого комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в торговый зал. Злоумышленник увидел на одном из стеллажей мобильное средство связи и, оглянувшись по сторонам, взял и положил в карман куртки, после чего вышел из магазина.

При просмотре видеозаписи с установленных в торговом помещении камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 37-летний ельчанин, который ранее уже был осуждён за аналогичное преступление.

18 декабря подозреваемый был задержан и доставлен в городской отдел полиции, где дал признательные показания и вернул похищенное имущество. ОД ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ “Кража”.

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