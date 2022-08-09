Ученица лицея №5 г. Ельца Варвара Введенская победила в заключительном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в направлении «Когнитивные исследования». Школьница защитила проект о влиянии ценностных ориентаций на выбор профессии и получила возможность побывать в образовательном центре поддержки одарённых детей «Сирисус» в городе Сочи.

В течение 24 дней смены Варвара посещала мастер-классы, лекции, творческие встречи с признанными в своей сфере профессионалами, концерты и экскурсии. На итоговой конференции ельчанка успешно представила и защитила проект о влиянии театральных тренингов на изменение личностных характеристик подростков, над которым работала совместно с преподавателями ГИТИСа.

«Большие вызовы» — это образовательная программа, посвященная научно-исследовательской и инженерной проектной деятельности, реализуемая Фондом «Талант и успех». Работа над проектами проходит в лабораториях и мастерских Парка науки и искусства «Сириус. Миссия проекта— развитие у молодежи интереса к науке и решению технологических задач. В этом году в программе участвовало почти 400 ребят со всей страны — победители и призеры конкурса «Большие вызовы» в своём регионе.