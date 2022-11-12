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Учитель начальных классов гимназии №11 города Ельца Ирина Киндякова победила в специальной номинации Российской академии образования «За научный подход к обучению» Всероссийской олимпиады учителей начальных классов «Мой первый учитель», сообщает управление образования и науки Липецкой области.

Олимпиада проводилась в заочно-очном режиме по трём номинациям: предметная образовательная деятельность, социально-воспитательная деятельность и взаимодействие с учреждениями культуры и социальной сферы, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. В конкурсе участвовали педагоги, воспитатели и психологи, реализующие программы обучения, воспитания и развития младших школьников.

Олимпиадное движение педагогов начальной школы «Мой первый учитель» инициированое Общероссийским профсоюзом образования и направлено на повышение общественного статуса педагогов, выявление и распространение лучших образцов профессионального мастерства.

«Первый учитель не просто знакомит ребенка с образовательным процессом и учит азам науки, он оказывает огромное влияние на его мировосприятие. Очередная победа наших педагогов доказывает их профессионализм и преданность делу», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.