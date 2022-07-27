Педагог детского сада №34 города Ельца Алена Кустова готовится представить Липецкую область на заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2022». Она успешно прошла все конкурсные испытания и стала абсолютным победителем конкурса «Воспитатель года Липецкой области – 2022».

Сейчас педагог активно готовится к финальным испытаниям и представляет визитную карточку «Я – педагог». Поддержать участницу можно, пройдя по ссылке.

В 2022 году в заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» примут участие представители 84 субъектов РФ. Заочный тур конкурса пройдет с 15 августа до 5 сентября, очные туры – с 22 до 28 сентября в Ярославле. В этом году финал Конкурса будет приурочен ко Дню работников дошкольного образования.

«Роль воспитателя в жизни ребенка огромна. Это не только призвание, но и большое мастерство, требующее огромной работы», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. За время участия во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года» педагоги Липецкой области не раз подтверждали свой высокий профессионализм. Как сообщили в управлении образования и науки региона, они дважды становились лауреатами конкурса – победителями в номинациях – и входили в число 15 лучших. Профессиональный смотр педагогов проводится с 2010 года. Его учредителями являются Министерство просвещения России и Общероссийский профсоюз образования.