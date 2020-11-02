Ельчанка стала победителем регионального этапа конкурса «Воспитатели России»

Подведены итоги регионального этапа VIII Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Он проводится ежегодно с целью выявления и распространения инновационного опыта специалистов, педагогических работников и руководителей образовательных организаций.

Конкурс организован Всероссийской общественной организацией содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России» при поддержке Фонда президентских грантов и партии «Единая Россия».

В номинации «Лучшая методическая разработка по физическому развитию, воспитанию и оздоровлению дошкольников» победителем стала инструктор по физической культуре детского сада №34 города Ельца Елена Чаплыгина.

Теперь Елена Николаевна представит свою разработку на федеральном этапе конкурса, который пройдет с 1 по 30 ноября.