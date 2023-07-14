Необычную концепцию туристско-развлекательного центра под названием «Есенин» развивает ельчанка Алена Меренкова. Она восстанавливает объект культурного наследия в своем родном городе.

Это стало возможно благодаря финансовой поддержке на реализацию проектов в сфере внутреннего и въездного туризма. В прошлом году Алена выиграла грант «Туризм», инициированный губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. Средства направлены на разработку проектной и рабочей документации, реконструкцию интерьера здания. Впереди – реконструкция фасада, закупка мебели и оборудования.

«Идеи развития туристического потенциала области может реализовать с господдержкой любой желающий, с 18 июля в областном Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства принимают документы на грант «Туризм». Размер поддержки составляет от 500 тыс. до 15 млн рублей. Деньги можно потратить на приобретение земельных участков, оборудования, мебели, материалов и инвентаря, разработку проектной документации и много другое», – сообщили в управлении экономического развития Липецкой области.

Впервые в Липецкой области этот грант начали выдавать в прошлом году. Тогда поддержу получили шесть проектов. Это пляж «Галичья гора» в Задонском районе, глэмпинг «Гостевые дома «Гнезда» в Усманском районе (село Арзыбовка), юртовый комплекс «Ставка Тамерлана» в Елецком районе (село Аргамач-Пальна, парк «Аргамач»), экосферы «The деревня» в Добровском районе (село Панино), туристско-развлекательный центр «Есенин» в Ельце, комплекс «Усадьбы Талдыкина» в Елецком районе.

«Липецкие предприниматели проявляют заинтересованность в развитии туризма на территории региона. Они предлагают любопытные проекты и порой самостоятельно берутся за их реализацию. Разумеется, идеи, способствующие увеличению турпотока, созданию положительного имиджа региона как интересной локации для отдыха и времяпровождения, достойны поддержки», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.