Электоральный форсаж” для старшеклассников

В центральной районной библиотеке состоялось

интеллектуальное состязание «Электоральный форсаж: игра для активных», участниками которой стали учащиеся 10-11 классов средней школы №2 п. Добринка.

Мероприятие было направлено на повышение правовой культуры молодёжи и формирование осознанной гражданской позиции.

Перед началом игры с помощью жеребьёвки были сформированы шесть команд с яркими названиями: «Выбор есть!», «V — значит Выборы», «Голос будущего», «Лига будущих избирателей», «Поколение Выбора» и «Код избирателя». Ребятам предстояло пройти пять напряжённых раундов, чтобы выявить самых эрудированных и «подкованных» в вопросах избирательного права.

Игра включала разноформатные этапы. «Разминка для везучих» проверила общие знания о государственном устройстве и Конституции Российской Федерации. Раунд «Миф или факт?» помог участникам разобраться в распространённых стереотипах о выборах и отделить законодательные нормы от вымысла. В раунде «Ситуации на избирательном участке» команды решили практические задачи, с которыми может столкнуться любой избиратель. Раунд «Ва-банк» добавил в игру азарта: команды делали ставки на свои ответы, чтобы заработать больше баллов или, наоборот, потерять их. В финальном туре «Терминология избирательного права» старшеклассники расшифровали ребусы и подобрали к полученным терминам правильные толкования, закрепив таким образом ключевые понятия избирательного процесса.

Оценивало правильность ответов и работу команд компетентное жюри, в состав которого вошли члены участковой избирательной комиссии №2 Добринского муниципального района. После каждого раунда эксперты оглашали результаты и давали подробные комментарии, разбирая сложные вопросы и ситуации, что превратило игру в настоящий мастер-класс по избирательному процессу.

Пока жюри подводило итоги интеллектуального состязания, ведущая познакомила её участников с образовательным порталом Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России. Ребята узнали, где можно найти достоверную информацию о выборах, актуальные учебные материалы и правовые акты.

По результатам пяти раундов были определены команды-победители, которые получили заслуженные дипломы. Однако главным итогом игры стали не награды, а полученные знания и уверенность молодых людей в своей способности понять избирательный процесс и сделать осознанный выбор в будущем.