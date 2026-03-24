Электричка возит на ОЭЗ «Липецк» ещё и промышленные экскурсии

Электричка, запущенная для сотрудников ОЭЗ «Липецк», теперь возит и промышленные экскурсии. Первыми на экономическую зону на поезде приехали студенты: путь от ж/д вокзала в Грязях занял всего 11 минут.

Первокурсникам Грязинского технического колледжа (ГТК) показали производство фирмы «ОБО Беттерманн», открытый на площадке ОЭЗ ещё в 2015 году. Компания специализируется на производстве оборудования для электромонтажа: распределительные коробки, кабеленесущие системы, защиту оборудования от перегрузок, удара молнии и др. Срок службы — больше 20 лет. Продукцию «ОБО Беттерманна» покупают почти по всей России, включая Дальний Восток, и в странах СНГ. Одни из самых крупных заказчиков — компании «Лукойл» и «Яндекс».

Ребята из Грязинского техколледжа, приехавшие на экскурсию, учатся на операторов станков с числовым программным управлением. Их привезли на «ОБО Беттерманн», потому что на производстве много участков, где используются токарные или фрезерные станки с ЧПУ. На заводе трудятся 90 человек, и компания заинтересована в новых сотрудниках.

«После экскурсии желающих пойти на сюда практику прибавилось. Глаза у ребят горят — а это самое главное. Промышленные экскурсии в ОЭЗ продолжаем. На студентах — основной акцент. Чтобы каждый из них ещё до диплома знал, куда пойдёт работать — это наша главная цель», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Отметим, Грязинский технический колледж — базовое учебное заведение ОЭЗ «Липецк» с 2023 года. Студенты проходят практику на производствах экономической зоны, пишут дипломные и курсовые работы по профилям предприятий площадки. Представители компаний ОЭЗ входят в экзаменационную комиссию ГТК и отбирают самых перспективных специалистов для трудоустройства. Наиболее востребованными для заводов остаются сварщики, операторы станков с ЧПУ, электромонтёры, которых готовит ГТК.