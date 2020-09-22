Энергетики завершили модернизацию одного из ключевых объектов Липецкой энергосистемы

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила модернизацию коммутационного оборудования сверхвысокого класса напряжения на подстанции 500 кВ «Елецкая» – главном питающем энергообъекте западной части Липецкой области. На подстанции установлены современные элегазовые выключатели. Инвестиции в проект составили 170 млн рублей.

Четыре устаревших воздушных выключателя 500 кВ заменили высоконадежными элегазовыми аналогами. Модернизирована система релейной защиты и автоматики с использованием микропроцессорных терминалов. Работы выполнены в условиях действующей подстанции без снижения надежности электроснабжения потребителей.

Выключатели являются одним видов основного коммутационного оборудования подстанций. Они предназначены для разрыва электрической цепи и гашения возникающей при этом дуги. Внутренние полости элегазового выключателя заполнены негорючим газом (SF6), служащим изоляционной и дугогасительной средой. Элегазовые выключатели обладают целым рядом преимуществ перед воздушными: они более надежны в эксплуатации, не требуют постоянного обслуживания, управляются в автоматическом режиме. Срок их службы составляет 30 лет. Кроме этого, замена воздушных выключателей элегазовыми позволяет ликвидировать на подстанции «воздушную сеть» – компрессоры и воздуховоды. Благодаря этому на высвобождается значительная полезная площадь, исключаются риски, связанные с эксплуатацией оборудования под давлением.

Мощность подстанции 500 кВ «Елецкая» составляет 1200 МВА. Объект является одним из ключевых в Липецкой энергосистеме. Подстанция обеспечивает выдачу мощности 6 и 7-го энергоблоков Нововоронежской АЭС, питает электроэнергией потребителей Елецкого, Долгоруковского, Задонского, Становлянского и Измалковского районов области с населением около 140 тыс. человек, а также газораспределительные станции магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.