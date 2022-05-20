Липецкому предприятию «Электроаппарат» одобрена поддержка из регионального Фонда развития промышленности. Предприятие получит льготный займ, предназначенный для решения сложностей с оборотными средствами.

Оказать помощь компании поручил руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. В конце марта он провёл встречу с руководством «Электроаппарата». Завод производит сетевые шнуры питания, жгуты электропроводки для бытовой техники, низковольтную аппаратуру. После введения западных санкций у предприятия возникли трудности с реализацией продукции, для 154 сотрудников был введён режим простоя. Всего на заводе трудятся 314 человек, 175 из которых – инвалиды.

«Ситуацию на предприятии держим на постоянном контроле. Как и обещал, помощь окажем. Дал поручение максимально быстро выдать средства и проработать ещё ряд вопросов. Нужно сохранить штат и переориентировать продукцию на новые рынки сбыта», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Региональным управлением социальной политики совместно с руководством «Электроаппарата» отрабатывается организация временных работ на заводе, что позволит сохранить персонал. Предприятием подана заявка на получение субсидии из бюджета на организацию временного трудоустройства.