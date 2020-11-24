Электронная или бумажная: у липчан осталось чуть больше месяца на выбор формата трудовой книжки

На сегодняшний день 190 тысяч жителей Липецкой области определились с формой ведения трудовых книжек. Еще около 184 тысяч работающих граждан должны подать работодателю заявление о выборе формы ведения трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной версии. Сделать это необходимо до 31 декабря 2020 года включительно. Письменное заявление можно подать в произвольной форме.

Работники, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. Бумажная трудовая книжка при этом не теряет своей силы, ее необходимо сохранять, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года.

Если работником будет принято решение сохранить бумажную трудовую книжку, работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности и в бумажную версию.

Формирование сведений о трудовой деятельности в электронном виде будет только у тех, кто впервые устроится на работу с 1 января 2021 года.

В электронной трудовой книжке сохранены практически все сведения, которые учитываются в бумажной трудовой книжке: информация о работнике, дата приема, увольнения, перевода на другую работу, место работы, должность, профессия, специальность.

Ознакомиться с данными, зафиксированными в электронной трудовой книжке, можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или на портале госуслуг.