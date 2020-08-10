Электронное учебное пособие «История Липецкого края» будет доступно всем желающим

Группа авторов во главе с председателем «Липецкого областного краеведческого общества» завершают работу над созданием учебного пособия «История Липецкого края».

Учебное пособие будет доступно каждому, его электронная версия уже в ноябре этого года разместят на краеведческом интернет-ресурсе http://krvd48.ru.

Бумажный вариант учебного пособия «История Липецкого края» будет издан тиражом 1600 экземпляров в твердом переплете на офсетной бумаге с полноцветной печатью и в декабре текущего года передан в образовательные учреждения Липецкой области.

СПРАВОЧНО

Проект направлен на восполнение пробелов в обеспечении образовательных учреждений Липецкой области методическим пособием по региональному краеведению. Учебное пособие «История Липецкого края» предназначено, прежде всего, для учителей истории и дополнительного образования в средних учебных заведениях, а также для всех интересующихся историей родного края. Оно будет содержать изложенную на документальной основе в увлекательной и доступной форме информацию о прошлом Липецкого края с древнейших времен до настоящего времени. Пособие рассчитано на трёхлетний курс изучения в 6-8 классах, содержит вопросы, домашние и творческие задания для закрепления изученного материала, а также иллюстрации и картографические материалы.

Издание пособия «История Липецкого края» призвано ликвидировать имеющийся в настоящее время в средних учебных заведениях Липецкой области пробел в наличии учебных пособий по краеведению, а значит предоставить детям и подросткам возможность для более полноценного знакомства с историей и культурой родного края, а учителям – научный и обоснованный инструмент для реализации данной цели.