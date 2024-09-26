Электронные сервисы Липецкой области совершенствуются. Они разрабатываются, чтобы сделать государственные услуги доступнее и проще. Теперь записать ребёнка в секцию, открыть бизнес, оформить участок можно в любом месте и в любое время.

Чтобы все работало без сбоев и было интуитивно понятно, сотрудники различных управлений проводили опросы, тестировали, меняли и совершенствовали программы.

По этой ссылке можно выбрать допобразование для ребёнка. Здесь видно все спортивные секции, творческие занятия, можно записаться в «IT-кубы», «Кванториумы», выбрать преподавателя и увидеть количество свободных мест.

А по этой легко узнать все о земельных участках и их оформлении. Это навигатор по услугам управления имущественных и земельных отношений. Отвечая на простые вопросы, можно получить необходимую услугу. Сервис разработан в рамках федерального проекта «Государство для людей».

«Все сервисы у нас для людей. Чтобы жителям региона было комфортнее. Будем и дальше работать над совершенствованием предоставления услуг, создавать новые», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.