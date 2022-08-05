В целях борьбы с потреблением никотинсодержащей продукции по нацпроекту «Демография» в России реализуется коммуникационная кампания «Электронные сигареты и что они скрывают», рассказывающая о пагубном влиянии вейпов и других подобных средств на организм.



Каждый, кто увидит материалы рекламной кампании задумается о том, так ли безопасны электронные сигареты для здоровья и какие последствия для всего организма может иметь курение. Проблемы с сосудами, «аналоговый» настоящий кашель, одышка – все это ближе, чем кажется, если ты «паришь».



«Согласно многочисленным исследованиям, аэрозоли в электронных сигаретах содержат никотин, который является мощным нейротоксином, вызывает зависимость, способствует возникновению сердечно-сосудистых и бронхо-легочных заболеваний. Хотя сам по себе никотин не является канцерогеном, он может действовать как «стимулятор опухоли», способствовать развитию злокачественных новообразований. Аэрозоли кроме никотина содержат токсичные вещества, формальдегид, тяжелые металлы. Уровни содержания некоторых металлов, таких как никель и хром, в паре электронной сигареты выше, чем

в табачном дыме» — подчеркивает руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян



В 2021 году более 6,5% курильщиков отказались от своей зависимости. Всего же распространенность потребления табачной продукции снизилась с 39,5% в 2009 году до 20,3% в 2021 году. Каждый, кто хочет оставить зависимость в прошлом может обратиться в центры здоровья, осуществляющие индивидуальную профилактику неинфекционных заболеваний, которых уже насчитывается 732 по стране и получить необходимую помощь специалистов. Обследование можно пройти бесплатно один раз в год, без предварительной записи. Адреса размещены на портале Минздрава России о здоровом образе жизни http://takzdorovo.ru.



«В стране наблюдается тенденция снижения распространенности курения. С 2009 года по настоящее время распространённость курения сократилась на 46%. Каждый, кто хочет отказаться от зависимости, может обратиться в центры здоровья и кабинеты медицинской помощи по отказу от курения и получить необходимую помощь специалистов», – отметила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.