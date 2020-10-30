В регионе

Электросетевой комплекс Липецкой области подготовлен к осенне-зимнему периоду

3 часа назад
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Липецкий филиал «Россети Центр» выполнил все запланированные работы по подготовке энергооборудования и сетей к работе в осенне-зимний период. Их своевременное проведение является необходимым условием стабильной работы электросетевого комплекса и залогом надёжного электроснабжения  региона в отопительный сезон.

«Подготовка к отопительному сезону находится под особым контролем областной власти, – подчёркивает руководитель региона Игорь Артамонов. – Ресурсоснабжающие организации должны обеспечить бесперебойную и безопасную подачу электроэнергии в дома жителей Липецкой области».

Для повышения устойчивости работы энергосистемы специалисты Липецкэнерго отремонтировали 24 силовых трансформатора, 56 трансформаторных подстанций и более 312 километров воздушных и кабельных линий электропередачи. Объём финансирования ремонтов в 2020 году составил более 165 млн рублей. 

К работе в условиях холодов подготовлены автотранспорт и спецтехника. Полностью укомплектован аварийный запас оборудования и бригады, готовые оперативно выехать к месту повреждения электрооборудования для ликвидации технологических нарушений. Для проведения восстановительных работ в Липецкэнерго функционирует оперативный Штаб, который позволяет координировать взаимодействие оперативного персонала с территориальными сетевыми организациями, ГУ МЧС Росси по Липецкой области и региональной администрацией.

На сегодняшний день выполнены все работы, необходимые для обеспечения надёжного и качественного электроснабжения потребителей 18 районов Липецкой области. Стабильная работа энергокомплекса  в период низких температур и повышенных нагрузок на сети будет находиться под постоянным контролем специалистов.

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