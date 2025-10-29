Электроснабжение стало надёжнее у 30000 ельчан

Надёжность электроснабжения повысилась у более чем 30 тысяч жителей Елецкого района. Специалисты филиала «Россети Центр» — «Липецкэнерго» завершили работу по формированию в муниципалитете Елецкого высокоавтоматизированного района электрических сетей (РЭС). Это седьмой проект по модернизации производственных подразделений филиала из восьми запланированных к 2027 году в Липецкой области.

В рамках проекта энергетики заменили устройства релейной защиты на восьми подстанциях различного класса напряжения. Для автоматизации 25 воздушных линий электропередачи смонтировано 10 реклоузеров и восемь разъединителей с моторным приводом. Для организации комплексной системы энергомониторинга на трансформаторных подстанциях 6-10 киловольт было установлено более 700 шкафов технического учета. Благодаря телеметрии специалисты могут наблюдать за состоянием сети в режиме реального времени. Это позволяет оперативно выявлять и устранять технологические нарушения. Кроме того, было смонтировано свыше 30 тысяч интеллектуальных приборов учета для контроля над объёмом потребления электроэнергии.

К Елецкой РЭС подключены не только жилые дома, но и больше 10 соцобъектов и предприятий.

«Повышение надёжности электроснабжения для более чем 30 тысяч жителей Елецкого района — это реальный вклад в качество жизни людей, в развитие сельского хозяйства и бизнеса на этой территории. Завершение модернизации Елецкого РЭС — это ещё один шаг к тому, чтобы вся Липецкая область стала регионом с умной и по-настоящему современной энергетикой», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.