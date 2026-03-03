Электроснабжение станет надёжнее в Липецкой области

Надёжность электроснабжения повысится в Липецкой области. Филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» увеличит финансирование работ по ремонту и техническому обслуживанию электросетевого комплекса. Объём вложений составит 330 млн рублей: на 7% больше по сравнению с 2025 годом.

В частности, энергетики заменят 340 опор освещения, более 25 километров проводов и 3 410 изоляторов на воздушных линиях, приведут в порядок 490 трансформаторных подстанций. В рамках программы технического обслуживания проведут расчистку 1 295 гектаров охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности, чтобы обеспечить бесперебойную работу сетей и минимизировать угрозы лесных пожаров.

Одним из наиболее важных проектов станет ремонт силового трансформатора на подстанции 110 киловатт «Компрессорная», которая задействована в обеспечении электроэнергией стратегически важного объекта газораспределения.

«Надёжное и бесперебойное электроснабжение — базовая потребность и социальных учреждений, и промышленных предприятий, и каждого жителя», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.