Началась реконструкция подстанции 220 кВ «Дон», питающей северные районы Липецкой области – Лебедянский, Данковский и Лев-Толстовский. Энергообъект оснащают современной коммутационной аппаратурой, цифровыми комплексами релейной защиты российского производства. Все новое оборудование будет управляться в автоматизированном режиме. Работы ведутся без отключения абонентов от электроснабжения.

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Центра смонтируют на подстанции девять комплектов элегазовых выключателей 110 кВ. Такие аппараты, в отличие от ранее использовавшихся маломасляных аналогов, характеризуются высокими показателями эксплуатационной надежности, практически не требуют постоянного обслуживания. Также планируется модернизация системы релейной защиты и противоаварийной автоматики с заменой устаревших микроэлектронных устройств на микропроцессорные.

«Оборудование имеет срок эксплуатации, по истечении которого требуется замена. «Россети» на своих объектах делают это своевременно. Новое оборудование уровнем выше прежнего и обладает лучшими техническими характеристиками», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.