Федеральный конкурс для строительных организаций «Надежный строитель России» позволит дать комплексную независимую оценку деятельности строительных организаций.

В конкурсе запланировано 20 номинаций, в рамках которых эксперты оценят жилые новостройки, коммерческие объекты и промышленные здания, работы по реконструкции и капитальному ремонту.

Экспертная группа конкурса посетит объекты участников и проведет всестороннюю оценку качества работ подрядчика. На основе выставленных баллов определят Топ-100 лучших строительных компаний в каждой номинации. В качестве экспертов выступят представители оргкомитета и местные специалисты, лучше других понимающие особенности осуществления строительных работ в конкретном регионе.

В этом году в состав наблюдательного совета конкурса вошла генеральный директор ФКР Липецкой области Елена Бабикова.

«Обычно в подобных профессиональных конкурсах приглашают к участию только строительные организации, так как в сфере капитального ремонта немного своя специфика. В конкурсе «Надежный строитель России» смогут принять участие подрядчики, выполняющие работы, в том числе, и в сфере капитального ремонта, причем побороться за это звание смогут не только гиганты рынка, но и небольшие организации», – прокомментировала Елена Бабикова.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 26 ноября 2021 года на площадке СПбГАСУ в рамках Делового съезда «Надежный строитель России».