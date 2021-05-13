Очередной лекторий Public talk прошел 11 мая в Липецком филиале РАНХиГС. На сей раз спикерами выступили Елена Латышева и Алена Кузьменко. А тему разговора обозначили так: «Космос женского влияния: пути, ресурсы, результаты».

Елена Юрьевна Латышева – председатель Правления ГК «Эксперт», член совета директоров ГК «Трио», председатель комитета Липецкой ТПП по предпринимательству в сфере здравоохранения, депутат Областного совета депутатов, председатель попечительского совета БФ «Вместе делаем добро», сооснователь Объединения благотворительных организаций «Больше, чем добро». Среди основных задач объединения — популяризация благотворительности, стимулирование общества, вовлечение в благотворительную деятельность, тиражирование лучших практик.

Алена Кузьменко – президент благотворительного фонда UNITY. Занимается развитием международного АРТ-проекта «Скафандр» в более 40 странах. Проект предполагает акцент на психологические и эмоциональные аспекты лечения онкологических пациентов с помощью различных практик. В реализации проекта принимают участие люди разных профессий, представители разных стран. Амбассадорами движения UNITY являются космонавты. Свою миссию Алёна и ее команда видят в улучшении качества жизни и психологической, эмоциональной поддержке онкологических пациентов. При работе много внимания уделяется арт-терапии, йоге и медитации.

Очередной лекторий подарил новую встречу с интересными людьми, пример которых «другим наука» в том, как свой напор, свою энергию и опыт направить на служение людям; как быть успешным предпринимателем и заботливой женой, и мамой: как верить в себя и в других: как помогая самому близкому человеку, начать помогать всем нуждающимся по всему миру.

Две обаятельные и хрупкие на вид женщины с первых минут завоевали доверие аудитории, а их простые, но проникновенные рассказы вызвали неподдельный интерес аудитории. Спикеры уверены, что любые жизненные испытания проще преодолевать в атмосфере любви.

В благотворительной сфере представлено много женщин, в том числе на руководящих должностях. Они являются инициаторами большого количества добрых проектов. Это говорит о том, что женщины обладают уникальной позитивной созидательной энергией. И важно, чтобы они не скрывали свой потенциал, а направляли его в нужное русло.

Такие встречи – новый неформальный вид общения, собирающий разных людей. Проект Public talk – это площадка для живого общения с интересными, удивительными личностями, с которым не всегда есть возможность пообщаться в обычной жизни, – спортсменами, учеными, врачами, предпринимателями, представителями необычных профессий. На лекторий пришли студенты академии, преподаватели, представители благотворительных фондов и бизнеса, общественники.