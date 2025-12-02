Елец борется за звание «Город молодёжи»

Финансирование на новые проекты, фестивали и инфраструктуру для молодых может получить Елец, если победит в федеральном конкурсе и получит звание «Город молодёжи». Голосование проходит по ссылке до 23:59 19 декабря.

Для победы городу необходимо заручиться голосами жителей из других субъектов Российской Федерации. По условиям конкурса, поддержать территорию могут только пользователи, не проживающие в данном регионе. Таким образом, успех Ельца зависит от активной солидарности и помощи россиян со всей страны.

«Елец – город с богатой историей и гостеприимными традициями. Теперь у жителей других регионов есть возможность ответить ему взаимностью – помочь победить и получить ресурсы для создания современных пространств и событий для молодого поколения», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Результаты будут объявлены 20 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве на торжественной церемонии премии «Время молодых».