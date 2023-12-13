Новый год в новых квартирах встретят 167 ельчан. В благоустроенные квартиры в новостройке по улице Кротевича они переедут из аварийного жилья. Новостройку возвели в рамках федеральной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда».

«Тысячи людей в регионе улучшили условия проживания благодаря программе по расселению аварийного жилфонда. Наш регион завершает её досрочно. В ближайшее время будет ещё несколько новоселий», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего для новосёлов в Ельце подготовили 66 квартир. В каждой выполнен косметический ремонт, установлена необходимая сантехника и газовая плита, а также газовый котёл и умные счётчики, которые, по словам специалистов, позволят новосёлам экономить на оплате жилищно-коммунальных услуг.

Территория вокруг многоэтажки благоустроена: созданы парковочные места, установлена детская площадка и смонтировано освещение.

Всего с начала 2023 года ключи от новых квартир вручили более чем 1,3 тыс жителей региона в Долгоруковском, Лебедянском, Данковском, Задонском районах и в Липецке. Введены в эксплуатацию и ждут своих жильцов новостройки в Липецком районе, городах Грязи и Усмань. Ещё один дом в Грязях и МКД в Лебедяни прямо сейчас вводят в эксплуатацию, а так же три многоэтажки в микрорайоне Взлётный в Липецке. Ещё в двух домах по соседству специалисты занимаются оформлением квартир на будущих жильцов. Такая же работа ведётся и по двум МКД в микрорайоне ЛТЗ.

Липецкая область с опережением на два года завершает действующую программу по переселению из аварийного жилья. Нынешняя программа стартовала в 2019 году, за это время улучшили жилищные условия 5089 человек.