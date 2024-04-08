Гимназию №1 в Задонске и школу № 8 Ельца ждёт масштабное преображение. Образовательные учреждения изменятся снаружи и внутри, обновится оснащение. Капитальный ремонт под ключ пройдёт по программе «Модернизация школьных систем образования». С дизайном образовательных пространств помогут студенты-архитекторы и дизайнеры региона, которые активно включились в федеральный проект «Школа мечты».

В елецкой школе выполнили уже около 80% демонтажных работ. Сейчас расширяют входную зону, обновляют электрические сети, утепляют фасад и меняют кровлю. На верхних этажах заменил окна, штукатурят стены. Для кабинетов закупают новую мебель. В здании собираются разграничить зоны актового и обеденного залов, полностью поменять отопление, вентиляцию, систему водоснабжения.

В гимназии №1 Задонска строители приступили к демонтажным работам. Здесь выполнят примерно такой же комплекс работ, как в елецкой школе, а также создадут новые образовательные пространства: информационно-библиотечный центр, зону отдыха для учителей и молодёжный центр. По поручению губернатора дополнительно на благоустройство прилегающей к гимназии территории выделено 12 млн рублей.

Ремонтные работы во всех перечисленных школах идут в соответствии с графиком, дети временно учатся в других корпусах. Всего в этом году в регине капитально отремонтируют шесть школ, а за три года – 50.

«Это не первые школы, которые мы полностью переделываем, фактически превращая старые учебные заведения в новые. Хорошая практика, которую мы будем продолжать», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.