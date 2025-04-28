Елец и Задонск стали победителями Всероссийской премии «Туристические города»

Елец и Задонск стали победителями II Всероссийской премии «Туристические города». Елец получил Гран-при в номинации «Город культурно-познавательного туризма». Задонск занял первое место в номинации «Муниципальный ТИЦ». Кроме того, автор квест-путеводителя «Почтовые приключения по Задонской земле» Валерий Сушков стал лауреатом в специальной номинации Попечительского совета «За большой личный вклад в развитие туризма на территории муниципального образования».

«Многие россияне знают, что липецкий край прекрасен и гостеприимен. Подобные победы в копилке наших городов – дополнительное тому доказательство», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.