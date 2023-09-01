В предстоящие выходные Елец отметит 877-летие. Для жителей и гостей города с 1 по 3 сентября приготовили торжественные, музыкальные и спортивные мероприятия, гастрономические и интерактивно-развлекательные площадки. Также ельчан ждут световое акробатическое шоу и шоу барабанщиков, молодёжный фестиваль DJ-фест и рок-концерт. Хедлайнер праздничного концерта – заслуженный артист России Сергей Трофимов.

По традиции в день города в Ельце пройдут различные спортивные состязания. 2 и 3 сентября в спортивной школе №1 пройдут соревнования по волейболу, плаванию, баскетболу 3х3, шахматам.

Кроме того, в городе в четвёртый раз пройдёт масштабный беговой праздник – Елецкий Полумарафон. Сотни спортсменов-любителей из разных городов России выйдут на старт шести дистанций: фан забег «Мы из Ельца», 500м (Детский забег), 1км (Детский забег), 3км, 10.5км и Полумарафон (21,1м). Забег пройдет по центральным улицам города. Старт и финиш забега всех дистанций на площади Ленина.

«С каждым годом Елец становится все краше, город растет и благоустраивается, ремонтируются улицы и здания, обновляются парки и скверы, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Очень много в городе делается для его жителей. И мы гордимся, что Елец привлекает все больше людей, которые интересуются его историей, настоящим и будущим. Развитие туризма, значительные бюджетные затраты на улучшение инфраструктуры позволяют поднять качество жизни ельчан на более высокий уровень. А сам город имеет очень большие шансы стать одним из красивейших древнейших городов России. И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы так и получилось».