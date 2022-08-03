Город Елец вошёл в число победителей первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов, который проводился Ростуризмом в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Всего поддержат 31 проект. Общая сумма финансирования составит 6 млрд рублей. Средства между городами распределят в ближайшее время.

Победу Ельца отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он подчеркнул, что в этом – большая заслуга слаженной работы команды. «Выиграть было непросто, но мы смогли, – написал губернатор в своём телеграм-канале. – Средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры, обновление вывесок на фасадах, архитектурную подсветку зданий, установку малых архитектурных форм, на создание уличной инфраструктуры для комфортного и безопасного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья и не только».

В мэрии Ельца пояснили, что проект будет сосредоточен на пешеходной улице Мира, которую называют Елецким Арбатом.